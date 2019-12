Quart de finaliste en 2019 où il avait abandonné face à Novak Djokovic, Kei Nsihikori vient d’annoncer, via un communiqué, son retrait pour le prochain Open d’Australie qui débutera le 20 janvier prochain. Opéré du coude en octobre dernier, le Japonais n’est toujours pas rétabli et devrait être absent encore plusieurs semaines : « Malheureusement, je dois me retirer de l’ATP Cup et de l’Australian Open », a déclaré Nishikori dans un communiqué. Aujourd’hui, avec mon équipe, nous avons pris cette décision car je ne suis toujours pas à 100 % prêt ou en bonne santé pour concourir au plus haut niveau. Cette décision n’a pas été prise à la légère car l’Australie est l’un de mes endroits préférés. »