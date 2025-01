Alors qu’il semblait parti pour quitter cet Open d’Australie presque avant qu’il ne commence, le Japonais Kei Nishikori âgé de 35ans, a démontré qu’il était bien de retour.

Après avoir sauvé deux balle de match dans le 3ème set, Keï a commencé à réel­le­ment faire douter le Brésilien qui était touché physi­que­ment. Bien soutenu par un public acquis à sa cause, il a commencé par revenir au score avant de prendre les devants.

Menant 3 jeux à 1 dans une 5ème manche hale­tante, Keï sauvait encore trois balles de break de façon incroyable en pous­sant notam­ment en revers, le coup qu’il maitrise à la perfection.

Nishikori d. Monteiro 4–6 6–7 7–5 6–2 6–3



2 match points saved.



Down 2 sets to 0.



Only his 3rd Grand Slam appea­rance since 2021.



He’s had injury after injury, but still stands tall.



✅1st win at Australian Open in 2183 days (2019)



Lost. For. Words.



🇯🇵❤️🇯🇵 pic.twitter.com/OsQjPShzDG