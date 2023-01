De retour aux côtés de Stanislas Wawrinka depuis octobre 2022, Magnus Norman a évoqué la saison à venir avec beau­coup d’op­ti­misme pour le Suisse lors d’une inter­view accordée à l’ATP.

« Il aime l’en­traî­ne­ment, la vie, la prépa­ra­tion. Il aime jouer au tennis et être en compé­ti­tion. Il a fait beau­coup d’ef­forts pour essayer de revenir après quelques années diffi­ciles dues à des bles­sures. Ce n’est pas facile de revenir. Mais Stan, au cours des deux derniers mois, a vrai­ment progressé et il est main­te­nant à un niveau où il frappe bien la balle et il est en forme. C’était l’ob­jectif pour les deux dernières années qu’il a quitté, pour essayer de riva­liser et de jouer à son meilleur niveau. (…) Je pense qu’il a le tennis, la forme physique et la menta­lité. Je suis satis­fait de sa situa­tion actuelle. Il a battu Ruud à Bâle l’année dernière, il a eu des balles de match contre Rune à Paris. Ce sont des joueurs de haut niveau, donc je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour battre les meilleurs. Sur le plan physique, avec l’âge, la récu­pé­ra­tion est un peu plus longue, il faut donc garder cela à l’es­prit, jouer et s’en­traîner un peu plus intelligemment. »

Tombeur d’Alexander Bublik et battu par Hubert Hurkacz en United Cup, Stan The Man affron­tera Alex Molcan au 1er tour de l’Open d’Australie.