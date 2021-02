Cameron Norrie affron­te­ra same­di Rafael Nadal au troi­sième tour de l’Open d’Australie. Sur le papier, ce n’est pas un cadeau pour le Britannique mais dans le coeur, sans doute davan­tage : « je me sou­viens avoir regar­dé Roger, Novak et Rafa quand j’é­tais très jeune. Je ne pou­vais pas ima­gi­ner jouer contre eux, donc ce sera génial de le faire », a‑t‐il affir­mé en confé­rence de presse à l’issue de sa vic­toire face au Russe Safiullin 3–6 7–5 6–3 7–6. Le joueur de 25 ans, éclip­sé dans son pays par Andy Murray, indique qu’il deman­de­ra conseil à l’ancien numé­ro 1 mondial :

« Je ne vois pas beau­coup de défauts dans le ten­nis de Nadal, je dois essayer d’être agres­sif et l’empêcher de prendre l’i­ni­tia­tive car sinon, je vais beau­coup cou­rir. Ce que j’ad­mire le plus chez Rafa, c’est son atti­tude. Je pense que c’est un joueur impres­sion­nant et qu’il réus­sit tout ce qu’il fait dans la vie. Je l’ai beau­coup vu jouer, mais je vais pro­ba­ble­ment envoyer un mes­sage à Andy pour lui deman­der conseil ».

Murray, qui vient de se qua­li­fier pour les quarts de finale du Challenger de Biella après sa vic­toire 6–4 6–4 face à Moroni (234e joueur mon­dial), pour­rait être d’ex­cel­lents conseils, lui qui a bat­tu le Majorcain à sept reprises dans sa carrière.