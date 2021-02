Ce dimanche, c’est le début des hui­tièmes de finale avec huit affiches, quatre chez les hommes, quatre chez les femmes. La rédac­tion a déci­dé d’en sélec­tion­ner cinq afin de déli­vrer ses pronostics.

[14] G.Muguruza (ESP) – [3] N.Osaka (JAP)

Une ren­contre beau­coup plus ser­rée que ne le laissent entendre les clas­se­ments, entre deux joueuses en très grande forme. Mais cette sur­face a tou­jours très bien réus­si à la Japonaise. Osaka en 3 sets.

[7] A.Sabalenka (BIE) – [10] S.Williams (USA)

C’est une vraie affiche autant qu’une pas­sa­tion de pou­voir qui se joue­ra entre la Biélorusse et l’Américaine, toutes les deux impres­sion­nantes depuis le début du tour­noi. Un duel de cogneuses qui s’an­nonce indé­cis, mais où l’ex­pé­rience pour­rait faire la dif­fé­rence. Williams en 3 sets.

[3] D.Thiem (AUT) – [18] G.Dimitrov (BUL)

Le talent de « Baby Fed » Dimitrov n’est plus à prou­ver. Et il devrait être beau­coup plus frais que son rival Thiem, après son mara­thon face à Kyrgios. Mais pas sûr que ce soit un réel désa­van­tage pour l’Autrichien et ses res­sources men­tales. Thiem en 4 sets.



[15] I.Swiatek (POL) – [2] S.Halep (ROU)

Une ren­contre au vrai goût de revanche pour Halep, après l’hu­mi­lia­tion subie à Roland‐Garros l’an­née der­nière. La Roumaine devrait être remon­tée à bloc pour mettre fin au par­cours convain­cant de Swiatek. Halep en 3 sets.



[1] N.Djokovic (SRB) – [14] M.Raonic (CAN)

C’est la ques­tion qui secoue le monde du ten­nis : le « Djoker » sera‐t‐il sur le court, et si oui, en quel état ? La réponse sera le fac­teur X de cette ren­contre, mais s’il est bien apte à jouer, le Serbe devrait pou­voir aisé­ment débor­der la puis­sance du Canadien. Djokovic en 4 sets.