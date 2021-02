Ce lun­di, c’est la fin des hui­tièmes de finale avec huit affiches, quatre chez les hommes, quatre chez les femmes. La rédac­tion a déci­dé d’en sélec­tion­ner cinq afin de déli­vrer ses pronostics.

[16] F.Fognini (ITA) – [2] R.Nadal (ESP)

Tout le monde ne peut pas se ven­ter d’avoir 4 vic­toires au comp­teur face à Rafael Nadal. Fognini, lui, a le droit. Parmi celles‐ci, un suc­cès sur terre bat­tue en 2019 lors du tour­noi de Monte Carlos. Mais la tâche s’annonce com­pli­quée avec un Nadal en meilleure forme phy­sique après un début de tour­noi enta­ché par des dou­leurs au dos. Après trois vic­toires en trois manches, l’Espagnol va s’im­po­ser en quatre sets.

[1] A.Barty (AUS) – S.Rogers (USA)

À huis clos, Ashleigh Barty n’au­ra pas l’ap­pui pré­cieux du public. Mais la numé­ro 1 mon­diale avait confié en début de semaine que cela ne chan­geait rien pour elle. On le pense aus­si pour ce match. Avec seule­ment 13 petits jeux encais­sés en trois matchs, Barty devra tout de même se méfier de Rogers, qui n’a pas non plus concé­dé de set. Victoire de Barty en deux manches accrochées.

[5] S.Tsitsipas (GRE) – [9] M.Berrettini (ITA)

On ne sait pas dans quel état Berrettini se pré­sen­te­ra sur la Rod Laver Arena. Blessé aux abdo­mi­naux face à Khachanov, l’Italien avait dû for­cer dans le troi­sième set pour conclure rapi­de­ment le match. On en sait un peu plus sur Tsitsipas qui reste sur un match expé­di­tif face à Ymer en à peine plus d’1h30. Victoire du Grec en 3 sets.

M.Mcdonald (USA) – [4] D.Medvedev (RUS)

Le 192e joueur mon­dial contre le numé­ro 4. Même si le Russe a concé­dé deux sets face Krajinovic, on voit mal Mcdonald inquié­ter le joueur de 25 ans. Avec l’é­li­mi­na­tion de Thiem et les inter­ro­ga­tions sur les formes phy­sique de Nadal et Djokovic, Daniil peut espé­rer rem­por­ter son pre­mier Grand Chelem à Melbourne. Cela passe par une vic­toire en 3 sets du Russe en moins de deux heures.

[7] A.Rublev (RUS) – [24] C.Ruud (NOR)

Pas un set concé­dé, moins de 120 minutes pas­sés sur les courts en moyenne : Rublev impres­sionne depuis le début de la quin­zaine. Son adver­saire, qui n’a joué que deux manches lors de son pre­mier match avant d’af­fron­ter des adver­saires clas­sés au‐delà de la 50e place, va se frot­ter à l’un des joueurs les plus en forme de ces six der­niers mois, clas­sé 8e à l’ATP. Victoire de Rublev en trois sets.