Pas moins de 67 matchs sont pré­vus ce mar­di pour la fin du pre­mier tour. La rédac­tion a donc déci­dé d’en sélec­tion­ner 14 et de don­ner ses pronostics.

L.Djere (SRB) – [2] R.Nadal (ESP)

Même si le numé­ro 2 mon­dial ne s’est pas pré­pa­ré de la meilleure des manières avec un dos blo­qué, on le voit mal s’in­cli­ner face au Serbe qui est davan­tage un joueur de terre bat­tue. Nadal en 3 sets.

[1] A.Barty (AUS) – D.Kovinic (MON)

Impressionnante sur le tour­noi de reprise qu’elle a rem­por­té face à Muguruza, la numé­ro 1 mon­diale est clai­re­ment l’une des grandes favo­rites pour la vic­toire finale. Et Danka ne pour­ra rien y faire. Barty en 2 sets.

[5] S.Tsitsipas (GRE) – G.Simon (FRA)

Il y a quelques années encore, on aurait qua­li­fié ce pre­mier tour comme un match piège pour le Grec. Mais le poids des années et la qua­ran­taine ne vont pas favo­ri­ser notre Gilou natio­nal qui pour­rait mal­gré tout chi­per un petit set en route. Tsitsipas en 4 sets.

V.Pospisil (CAN) – [4] D.Medvedev (RUS)

Impressionnant lau­réat de l’ATP Cup avec « sa » Russie, Vainqueur du Masters en novembre der­nier, Medvedev ne s’est pas poin­té à Melbourne pour faire de le figu­ra­tion. Daniil a faim de vic­toires et Vasek risque bien d’en faire les frais. Medvedev en 3 sets.

K.Anderson (AFS) – [9] M.Berrettini (ITA)

Même si le Sud‐Africain n’est plus le même joueur qu’il y a deux ou trois ans, il reste cepen­dant un réel poil à grat­ter pour n’im­porte quelle tête de série au pre­mier tour. Matteo devra se méfier mais son énorme ser­vice et son revers sli­cé risquent bien de gêner le grand Kevin. Berrettini en 4 sets.

T.Sandgren (USA) – A.De Minaur (AUS)

Vainqueur du pre­mier tour­noi de l’an­née à Antalya, Alex De Minaur est déjà bouillant sur ce début de sai­son. Son adver­saire adore l’Australie (deux quarts de finale en 2018 et 2020) mais il fai­sait par­tie des joueurs stric­te­ment confi­nés. La mobi­li­té de l’Australien devrait avoir rai­son de lui. De Minaur en 4 sets.

[16] F.Fognini (ITA) – P‑H.Herbert (FRA)

Opéré des deux che­villes cet été, Fabio n’est pas encore à 100% mais son bilan sur l’ATP Cup (2 vic­toires pour 2 défaites) est encou­ra­geant. De son côté, le Français n’est pas vrai­ment au mieux après notam­ment un match qu’il n’au­rait jamais dû perdre à Antalya face à son pote Goffin. Tombeur de Cressy sur le tour­noi de reprise, il s’est ensuite incli­né face à Jordan Thompson. Fognini en 4 ou 5 sets.

A.Van Uytvanck (BEL) – [Q] C.Burel (FRA)

La tâche s’an­nonce com­pli­quée pour la jeune Clara Burel mais pas impos­sible. Issue des qua­li­fi­ca­tions, la Française pos­sède un jeu pour embê­ter un paquet de joueuses sur le cir­cuit. De son côté, la Belge n’a dis­pu­té que deux petits matchs offi­ciels depuis Roland Garros en sep­tembre der­nier. Van Uytvanck en 3 sets.

[26] Y.Putinseva (KAZ) – S.Stephens (USA)

Mais où est pas­sée la lau­réate de l’US Open 2017 et la fina­liste de Roland Garros 2018 ? Auteure d’une année 2020 catas­tro­phique, l’Américaine est en pleine crise de confiance et de résul­tats. Pour ne rien arran­ger, elle été stric­te­ment confi­née avant de s’in­cli­ner sèche­ment sur le tour­noi de reprise. Plus solide et mieux en rythme, Yulia devrait s’im­po­ser sans trop trem­bler. Putintseva en 2 sets.

A.Sevastova (LET) – K.Kanepi (EST)

Finaliste du Gippsland Trophy face à Elise Mertens, Kaia Kanepi est encore en pleine bourre à 35 ans. Si on compte la fin de sai­son 2020, l’Estonienne res­tait sur 15 vic­toires de rang avant de perdre en finale contre la Belge. Son adver­saire du jour, l’an­cienne 11e mon­diale, n’a­vance plus depuis des mois. Une aubaine pour Kaia. Kanepi en 2 sets.

G.Pella (ARG) – [22] B.Coric (CRO)

Laminé par Rublev et vain­queur de Nishioka sur l’ATP Cup, le gau­cher Guido Pella reste un adver­saire redou­table, même sur sur­face dur. De son côté, le régu­lier Coric a bat­tu Kyrgios avant de s’in­cli­ner de peu face à Evans sur le tour­noi de reprise. On voit bien l’Argentin poser des pro­blèmes au Croate mais le battre serait une vraie sur­prise. Coric en 4 sets.

K.Mladenovic (FRA) – [20] M.Sakkari (GRE)

Pauvre Kristina. Avec un bilan de 3 défaites pour une seule vic­toire en 2021, la 50e mon­diale a en plus héri­té de l’i­nu­sable Maria Sakkari au pre­mier tour. Demi‐finaliste à Abu Dhabi début jan­vier, le Grecque fait par­tie des out­si­ders sur ce « Happy Slam ». Mladé devra réa­li­ser le match qua­si par­fait si elle veut s’im­po­ser. Sakkari en 2 sets.

L.Fernandez (CAN) – [18] E.Mertens (BEL)

Même si la jeune cana­dienne est épa­tante pour son âge (18 ans), son adver­saire est dans une forme éblouis­sante depuis plu­sieurs mois avec 28 matchs rem­por­tés depuis la reprise des com­pé­ti­tions l’é­té der­nier. Elle vient en plus de s’im­po­ser sur le tour­noi de reprise. Mertens en 2 sets.