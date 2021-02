Parmi tous les matchs de ce 1er tour il y en a qui pèsent plus lourds que d’autres. On a donc déci­dé de vous pro­po­ser notre « Best Off » en fai­sant abs­trac­tion des tricolores.

Court Central

1ère rota­tion : Osaka ‑Pavlyuchenkova

La Japonaise est l’une des favo­rites, son adver­saire peut être coriace.

Osaka en deux manches.

3ème rota­tion

Thiem – Kukushkin

L’Autrichien a eu une pré­pa­ra­tion étrange, le Kazakh est expé­ri­men­té.

Thiem en 4 sets.

Mc Court Arena

Dernière rota­tion

Shapovalov – Sinner

Le duel « pop corn » de ce 1er tour avec du talent, de la puis­sance et de l’en­vie.

Shapovalov en 5 manches.

John Cain Arena

1ère rota­tion

Andreescu – Buzarnescu

Le grand retour du phé­no­mène cana­dien après plus d’un an d’ab­sence.

Andreescu en 3 sets.

Dernière rota­tion

Nishikori – Carreno Busta

Cela a le goût d’un bon 8ème de finale mais c’est un pre­mier tour !

Carreno Busta en 4 sets.

Court 3

Dimitrov – Cilic

Une affiche presque « vin­tage » entre deux talents dont la confiance est presque inexis­tante.

Dimitrov en 4 sets.