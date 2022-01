Novak Djokovic rejouera‐t‐il un jour l’Open d’Australie, son Grand Chelem préféré, qu’il a remporté neuf fois ? La ques­tion se pose plus que jamais car la prochaine fois que le Serbe pourra revenir à Melbourne, il aura 37 ans.

La ministre de l’Intérieur, Karen Andrews, a en effet porté le coup fatal au numéro 1 mondial dans une inter­view accordée au Today Show ce lundi.

« Le visa a été annulé par le ministre Hawke. L’annulation a été confirmée par la Cour fédé­rale, donc à la suite de cela, Djokovic sera interdit d’en­trer dans notre pays pendant les trois prochaines années », a‑t‐elle assuré.

L’Australie a le temps de revoir sa déci­sion, surtout si le gouver­ne­ment change lors des prochaines élec­tions. Mais à l’heure qu’il est, cette déci­sion a un immense impact dans la course au GOAT et aux titres du Grand Chelem que se livre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.