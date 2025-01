Bousculé par le jeune améri­cain, Nishesh Basavareddy, à l’oc­ca­sion de son entrée en lice ce lundi à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a notam­ment pu s’ap­puyer sur les précieux conseils de son nouveau coach, Andy Murray, avant le début du quatrième set.

Une séquence qui a logi­que­ment fait le tour de la toile tant elle paraît encore surréaliste.

Interrogé sur la teneur de cette discus­sion lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le Serbe a évidem­ment refusé de répondre avant de revenir sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion qui fait tant parler.

« Malheureusement, je ne vous répon­drai pas, car cela restera entre nous. Mais oui, nous essayons de commu­ni­quer beau­coup sur et en dehors du terrain. Avant le match, nous avons discuté. Avant l’échauf­fe­ment, avant le match lui‐même. Il y a cinq minutes, nous avons parlé du match, de ce que je ressens, de la façon dont il pense que j’ai joué et de ce qu’il faut faire sur le terrain d’en­traî­ne­ment demain, etc. Je pense que la commu­ni­ca­tion est la clé pour se comprendre et pour trouver la formule qui fonc­tionne vrai­ment. C’est ce que nous essayons de faire. Comme nous n’avons pas passé beau­coup de temps ensemble, nous sommes encore dans cette première phase d’ap­pren­tis­sage. C’était seule­ment notre premier match ensemble. »