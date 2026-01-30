Interrogé par Jim Courier sur le court central juste après sa victoire exceptionnelle face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic était à la fois fier, ému et d’humeur à faire des blagues.
Et après avoir fait part de sa vive émotion et réglé quelques comptes avec certains experts l’envoyant à la retraite un peu trop tôt, le Serbe a révélé les mots qu’il avait glissé à l’Italien au moment de la traditionnelle poignée de main au filet.
« Il avait remporté les cinq derniers matches contre moi. Il avait mon numéro de téléphone, mais j’ai dû le changer ce soir (rires). Blague à part, lors de notre accolade, je l’ai remercié de m’avoir laissé au moins une chance de le battre après ces deux dernières années. J’ai un immense respect pour lui, c’est un joueur incroyable qui me pousse dans mes retranchements à chaque fois. C’est ce qu’il a encore fait ce (vendredi) soir contre moi. Il mérite donc un tonnerre d’applaudissements de votre pour sa performance (en s’adressant au public de la Rod Laver Arena). »
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 19:45