Interrogé par Jim Courier sur le court central juste après sa victoire excep­tion­nelle face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic était à la fois fier, ému et d’hu­meur à faire des blagues.

Et après avoir fait part de sa vive émotion et réglé quelques comptes avec certains experts l’en­voyant à la retraite un peu trop tôt, le Serbe a révélé les mots qu’il avait glissé à l’Italien au moment de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet.

« Il avait remporté les cinq derniers matches contre moi. Il avait mon numéro de télé­phone, mais j’ai dû le changer ce soir (rires). Blague à part, lors de notre acco­lade, je l’ai remercié de m’avoir laissé au moins une chance de le battre après ces deux dernières années. J’ai un immense respect pour lui, c’est un joueur incroyable qui me pousse dans mes retran­che­ments à chaque fois. C’est ce qu’il a encore fait ce (vendredi) soir contre moi. Il mérite donc un tonnerre d’ap­plau­dis­se­ments de votre pour sa perfor­mance (en s’adres­sant au public de la Rod Laver Arena). »