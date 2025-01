Cette campagne austra­lienne plus que mouve­mentée est quelque part une bonne nouvelle pour Novak Djokovic qui marche au défi.

En effet, il semble bien que le 25e titre du Grand Chelem devienne un objectif de plus en plus diffi­cile à atteindre. Comme Nole n’aime pas le mot impos­sible, il va tout faire pour soulever ce dernier titre.

Arrivé en Australie assez frais, le Serbe a quand même eu un peu de mal à entrer dans le « game » au début du tournoi avant de se mettre en mode pilote automatique.

Son clas­se­ment ne lui a pas permis d’éviter un ténor avant le dernier carré et la bataille face à Carlos Alcaraz s’est donc payée cash.

Mais le Serbe se construit dans l’ad­ver­sité et son désir de posséder tous les records et titres de l’his­toire va le pousser à conti­nuer et surtout à mettre en place un vrai plan d’ac­tion pour parvenir à soulever ce fameux 25e Grand Chelem.

On a forcé­ment envie de dire que le plus tôt sera le mieux et qu’il possède forcé­ment ses chances sur les trois tour­nois à venir même si d’autres grands cham­pions seront là pour lui barrer la route.

Si on ne peut affirmer ferme­ment que sa bles­sure est la consé­quence d’une prépa­ra­tion assez courte, il est évident que le Serbe devra être très précis dans sa prépa­ra­tion physique pour éviter la bles­sure de trop.

Si on avait un doute au sujet de sa moti­va­tion, cela ne sera main­te­nant plus un problème ou une inquiétude.