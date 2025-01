Si sa confé­rence de presse après sa victoire contre Jiri Lehecka en huitièmes de finale de l’Open d’Australie était essen­tiel­le­ment centrée sur son refus de s’ex­primer sur le court suite à la polé­mique avec un jour­na­liste austra­lien, Novak Djokovic a quand même pris le temps de s’ex­primer sur son prochain adver­saire, un certain Carlos Alcaraz.

Et forcé­ment, le Serbe ne s’at­tend pas à une partie de plaisir malgré l’ex­cellent de leur dernière confron­ta­tion en finale des Jeux olym­piques de Paris en août dernier.

« Je m’at­tends à une grosse bataille, comme c’est le cas dans la plupart de nos matchs où nous nous sommes affrontés. Peut‐être que quelques fois, c’était assez unila­téral. En finale de Wimbledon l’année dernière, il était la force domi­nante sur le court. J’ai fait un très bon match contre lui lors de la finale du Masters en 2023. En dehors de ça, nous avons eu de longues batailles, de longs échanges, des matchs que j’ai joués contre lui. Cela me rappelle mes confron­ta­tions contre Nadal en termes d’in­ten­sité et d’énergie sur le court. C’est un joueur très dyna­mique, explosif. Incroyablement talen­tueux. Joueur charis­ma­tique. Agréable à regarder, mais pas terrible à affronter (sourire). J’attends ça avec impa­tience. Je pense que lorsque le tirage au sort a été fait, beau­coup de gens atten­daient avec impa­tience le match poten­tiel en quart de finale, Alcaraz contre moi. Donc nous y sommes. Je pense que nous frap­pons tous les deux assez bien la balle dans ce tournoi. J’aime la façon dont je joue et la façon dont je me sens depuis les deux derniers matchs. Je suis excité par ce défi.