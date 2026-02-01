Forcément déçu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n’a pas manqué de rendre un magni­fique hommage à celui qui est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem en carrière.

« Ses résul­tats témoignent de sa carrière déjà excep­tion­nelle. Je ne vois pas d’autres super­la­tifs pour le décrire. Je pense que tout ce qu’il a dit est vrai, et qu’il mérite toutes les louanges qu’il reçoit de ses pairs, mais aussi de toute la commu­nauté du tennis. C’est un jeune homme très sympa­thique. Il a de bonnes valeurs, une belle famille. Bien sûr, c’est déjà un joueur de tennis légen­daire qui a déjà laissé une empreinte consi­dé­rable dans les livres d’his­toire du tennis, à seule­ment 22 ans. C’est très impres­sion­nant, cela ne fait aucun doute. La première fois que j’ai joué contre lui, il avait quoi, 11 ou 12 ans (sourire). Non, il avait, je crois, 18 ou 19 ans. On voyait déjà qu’il était destiné à de grandes choses. Mais, bien sûr, beau­coup de choses ont changé depuis. Vous savez, il s’est amélioré physi­que­ment, menta­le­ment, dans son jeu. Je veux dire, il cherche constam­ment à innover, à se renou­veler et à renou­veler son jeu, ce qui est exac­te­ment le genre de menta­lité qu’il faut cultiver pour devenir un cham­pion. Vous savez, on ne peut jamais se contenter de son jeu. Il faut progresser. Sinon, on régresse car tout le monde progresse. Il a tout, il a tout le package. Vraiment, comme je l’ai dit, c’est un type sympa et très respecté. Alors féli­ci­ta­tions à lui, à son équipe, à sa famille. Il n’a que 22 ans. C’est incroyable. Tout est possible pour lui, cela ne fait aucun doute. »