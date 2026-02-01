Forcément déçu lors de son passage en conférence de presse après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic n’a pas manqué de rendre un magnifique hommage à celui qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem en carrière.
« Ses résultats témoignent de sa carrière déjà exceptionnelle. Je ne vois pas d’autres superlatifs pour le décrire. Je pense que tout ce qu’il a dit est vrai, et qu’il mérite toutes les louanges qu’il reçoit de ses pairs, mais aussi de toute la communauté du tennis. C’est un jeune homme très sympathique. Il a de bonnes valeurs, une belle famille. Bien sûr, c’est déjà un joueur de tennis légendaire qui a déjà laissé une empreinte considérable dans les livres d’histoire du tennis, à seulement 22 ans. C’est très impressionnant, cela ne fait aucun doute. La première fois que j’ai joué contre lui, il avait quoi, 11 ou 12 ans (sourire). Non, il avait, je crois, 18 ou 19 ans. On voyait déjà qu’il était destiné à de grandes choses. Mais, bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis. Vous savez, il s’est amélioré physiquement, mentalement, dans son jeu. Je veux dire, il cherche constamment à innover, à se renouveler et à renouveler son jeu, ce qui est exactement le genre de mentalité qu’il faut cultiver pour devenir un champion. Vous savez, on ne peut jamais se contenter de son jeu. Il faut progresser. Sinon, on régresse car tout le monde progresse. Il a tout, il a tout le package. Vraiment, comme je l’ai dit, c’est un type sympa et très respecté. Alors félicitations à lui, à son équipe, à sa famille. Il n’a que 22 ans. C’est incroyable. Tout est possible pour lui, cela ne fait aucun doute. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 19:49