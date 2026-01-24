Alors qu’il a très vite pris l’avantage dans la partie et qu’il s’est imposé en trois sets face à Botic Van de Zandschulp au troisième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est apparu particulièrement nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi.
Il a même failli vivre le même épisode qu’à l’US Open en 2020, lorsqu’il avait été disqualifié pour avoir envoyé involontairement une balle dans la gorge d’une juge de ligne.
Il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, lorsqu’il a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramasseuse de balles.
En fin de match l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussi chambré le public en mettant le doigt sur sa bouche ou sur son oreille.
Le journaliste Benoît Maylin a tenté d’expliquer la nervosité de Djokovic, qui n’a pourtant plus rien à prouver à 38 ans.
« Il est passé à 10 cm de la disqualification, il s’est tordu la cheville, il s’est pris le chou avec le public, et pourtant il est en huitièmes de finale sans perdre un set en trois tours. Mais je comprends sa nervosité. Il veut rejouer Sinner et/ou Alcaraz sur SON court. Rien d’autre ne l’intéresse », a écrit le journaliste sur le réseau social X.
Qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affrontera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 17:18