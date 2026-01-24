Alors qu’il a très vite pris l’avan­tage dans la partie et qu’il s’est imposé en trois sets face à Botic Van de Zandschulp au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est apparu parti­cu­liè­re­ment nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi.

Il a même failli vivre le même épisode qu’à l’US Open en 2020, lors­qu’il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne.

Il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, lors­qu’il a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

En fin de match l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussi chambré le public en mettant le doigt sur sa bouche ou sur son oreille.

Le jour­na­liste Benoît Maylin a tenté d’ex­pli­quer la nervo­sité de Djokovic, qui n’a pour­tant plus rien à prouver à 38 ans.

« Il est passé à 10 cm de la disqua­li­fi­ca­tion, il s’est tordu la cheville, il s’est pris le chou avec le public, et pour­tant il est en huitièmes de finale sans perdre un set en trois tours. Mais je comprends sa nervo­sité. Il veut rejouer Sinner et/ou Alcaraz sur SON court. Rien d’autre ne l’intéresse », a écrit le jour­na­liste sur le réseau social X.

Qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affron­tera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier.