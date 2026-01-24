AccueilOpen d'Australie"Novak Djokovic est passé à 10 cm de la disqualification. Mais je...
« Novak Djokovic est passé à 10 cm de la disqua­li­fi­ca­tion. Mais je comprends sa nervo­sité. Il veut rejouer contre Sinner et Alcaraz sur son court et rien d’autre ne l’in­té­resse », affirme Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il a très vite pris l’avan­tage dans la partie et qu’il s’est imposé en trois sets face à Botic Van de Zandschulp au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Novak Djokovic est apparu parti­cu­liè­re­ment nerveux sur la Rod Laver Arena ce samedi. 

Il a même failli vivre le même épisode qu’à l’US Open en 2020, lors­qu’il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne. 

Il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, lors­qu’il a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

En fin de match l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a aussi chambré le public en mettant le doigt sur sa bouche ou sur son oreille. 

Le jour­na­liste Benoît Maylin a tenté d’ex­pli­quer la nervo­sité de Djokovic, qui n’a pour­tant plus rien à prouver à 38 ans. 

« Il est passé à 10 cm de la disqua­li­fi­ca­tion, il s’est tordu la cheville, il s’est pris le chou avec le public, et pour­tant il est en huitièmes de finale sans perdre un set en trois tours. Mais je comprends sa nervo­sité. Il veut rejouer Sinner et/ou Alcaraz sur SON court. Rien d’autre ne l’intéresse », a écrit le jour­na­liste sur le réseau social X. 

Qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affron­tera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 17:18

