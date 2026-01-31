Pour remporter un 11e trophée à l’Open d’Australie (en onze finales !) et décro­cher un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic doit battre consé­cu­ti­ve­ment, à 38 ans, les deux monstres du tennis actuel : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Le Serbe a fait la moitié du chemin après plus de quatre heure de combat contre l’Italien, et il sait déjà ce que cela repré­sente avant sa finale dimanche contre le numéro 1 mondial.

« Pour être honnête, je n’ose­rais pas dire que c’est la meilleure victoire de ma carrière, mais c’est certai­ne­ment la meilleure de ces dernières années. Compte tenu des circons­tances et de la demi‐finale contre Sinner, qui joue le meilleur tennis de sa vie depuis quelques années, en parti­cu­lier ici, et qui est double tenant du titre, on ne peut pas faire mieux que ça. Honnêtement, quand j’ai commencé à me préparer pour la nouvelle saison et que je me suis fixé des objec­tifs, ce n’est un secret pour personne que je veux jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem, mais cela devient plus diffi­cile pour moi de me motiver, et je me pose des ques­tions. Qu’est‐ce que j’at­tends de moi‐même ? J’imaginais vrai­ment jouer contre Jannik et Carlos lors des phases finales des tour­nois du Grand Chelem cette année, me battre et donner vrai­ment tout ce que j’ai. J’ai donc beau­coup de chance d’avoir déjà réussi cela lors du premier tournoi du Grand Chelem de l’année (sourire). Je suis très fier. Très heureux. Très soulagé aussi, car c’était physi­que­ment très exigeant et éprouvant. »

Rendez‐vous dimanche à 9h30 (heure fran­çaise) pour le début de la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.