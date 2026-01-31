Pour remporter un 11e trophée à l’Open d’Australie (en onze finales !) et décrocher un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic doit battre consécutivement, à 38 ans, les deux monstres du tennis actuel : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Le Serbe a fait la moitié du chemin après plus de quatre heure de combat contre l’Italien, et il sait déjà ce que cela représente avant sa finale dimanche contre le numéro 1 mondial.
« Pour être honnête, je n’oserais pas dire que c’est la meilleure victoire de ma carrière, mais c’est certainement la meilleure de ces dernières années. Compte tenu des circonstances et de la demi‐finale contre Sinner, qui joue le meilleur tennis de sa vie depuis quelques années, en particulier ici, et qui est double tenant du titre, on ne peut pas faire mieux que ça. Honnêtement, quand j’ai commencé à me préparer pour la nouvelle saison et que je me suis fixé des objectifs, ce n’est un secret pour personne que je veux jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem, mais cela devient plus difficile pour moi de me motiver, et je me pose des questions. Qu’est‐ce que j’attends de moi‐même ? J’imaginais vraiment jouer contre Jannik et Carlos lors des phases finales des tournois du Grand Chelem cette année, me battre et donner vraiment tout ce que j’ai. J’ai donc beaucoup de chance d’avoir déjà réussi cela lors du premier tournoi du Grand Chelem de l’année (sourire). Je suis très fier. Très heureux. Très soulagé aussi, car c’était physiquement très exigeant et éprouvant. »
Rendez‐vous dimanche à 9h30 (heure française) pour le début de la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 19:34