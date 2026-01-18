AccueilOpen d'AustralieNovak Djokovic : "Je sens que je ne me déplace plus comme...
Open d'Australie

Novak Djokovic : « Je sens que je ne me déplace plus comme avant. Peut‐être ai‐je perdu quelques dixièmes en vitesse, en anti­ci­pa­tion et en prise de déci­sion sur le court par rapport à la période où je domi­nais le tennis – ce qui est normal, c’est la biologie »

Jean Muller
Par Jean Muller

Le Serbe a tenu à préciser le travail qu’il a mis en place avec Mark Kovacs, un grand spécia­liste de la bioca­mique et ceci afin de pouvoir rester en forme et surtout utiliser son corps de façon diffé­rente d’au­tant que le temps fait son oeuvre.

« Maintenant, je sens que je ne me déplace plus comme avant. Peut‐être ai‐je perdu quelques dixièmes en vitesse, en anti­ci­pa­tion et en prise de déci­sion sur le court par rapport à la période où je domi­nais le tennis – ce qui est normal, c’est la biologie. À l’étape de ma carrière où je suis main­te­nant, je dois compenser ce que j’ai perdu, m’amé­liorer pour pouvoir « cacher » mes faiblesses et mettre en valeur mes forces – afin de pouvoir riva­liser au plus haut niveau avec Alcaraz et Sinner, et avec tous les autres »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:30

Svitolina réussit son entrée en lice et remercie son mari Gaël Monfils : « Nous prenons beau­coup de plaisir à nous soutenir mutuel­le­ment dans chaque tournoi. De mon côté, je n’ai qu’à être là pour lui. Heureuse tout simple­ment de partager le parcours »

