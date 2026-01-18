Le Serbe a tenu à préciser le travail qu’il a mis en place avec Mark Kovacs, un grand spécialiste de la biocamique et ceci afin de pouvoir rester en forme et surtout utiliser son corps de façon différente d’autant que le temps fait son oeuvre.
During the preparation period, #Djokovic worked with Mark Kovacs.— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) January 18, 2026
“We only worked together for seven or eight days in Athens, but it’s possible that we’ll work again. He is a very qualified and highly educated expert in biomechanics and the kinetic chain. That’s the main reason…
« Maintenant, je sens que je ne me déplace plus comme avant. Peut‐être ai‐je perdu quelques dixièmes en vitesse, en anticipation et en prise de décision sur le court par rapport à la période où je dominais le tennis – ce qui est normal, c’est la biologie. À l’étape de ma carrière où je suis maintenant, je dois compenser ce que j’ai perdu, m’améliorer pour pouvoir « cacher » mes faiblesses et mettre en valeur mes forces – afin de pouvoir rivaliser au plus haut niveau avec Alcaraz et Sinner, et avec tous les autres »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:30