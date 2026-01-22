À l’image de son premier match face à Pedro Martinez, Novak Djokovic s’est montré impeccable face à l’Italien, Francesco Maestrelli, ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–2, 6–2).
Lors de son passage en conférence de presse d’après match, le Serbe, désormais entraîné par le Bosnien, Boris Bosnjakovic, a été interrogé sur l’utilité d’avoir en entraîneur lorsqu’on a autant d’expérience et remporté 24 Grands Chelems, le tout à bientôt 39 ans.
Et sa réponse a le mérite d’être très intéressante.
« Je pense qu’il faut toujours avoir au moins une paire d’yeux sur le court, voire deux ou trois paires, qui connaissent le tennis, qui ont des expertises différentes et qui ont des angles de vue différents sur votre jeu et celui de votre adversaire. Je connais évidemment très bien le tennis. Très souvent, en particulier pendant les semaines de compétition, lorsque vous êtes stressé, les émotions ne sont pas aussi, dirons‐nous, maîtrisées qu’elles le sont normalement pendant une semaine sans compétition, et vous devez alors gérer bien plus que votre tennis et la façon dont vous frappez votre coup droit. Je pense que le thème du coaching contribue non seulement à l’ observation depuis le bord du court de la façon dont vous bougez, dont vous jouez, des aspects techniques, biomécaniques, mais aussi de ce que vous ressentez, en vous aidant en quelque sorte à gérer vos émotions au quotidien. Cela va au‐delà du tennis, de l’exécution des coups de tennis. Il y a d’autres éléments qui entrent en ligne de compte car vous êtes un athlète individuel. Il n’y a pas de remplaçant. Personne ne peut vous remplacer si vous passez une mauvaise journée. Vous devez simplement gérer toutes ces émotions et tout ce qui vous arrive au cours d’une journée où vous ne vous sentez peut‐être pas au mieux de votre forme, mais vous devez quand même trouver un moyen. Je pense que l’équipe d’entraîneurs, l’équipe de physiothérapeutes et l’équipe de préparation physique sont là pour vous apporter le soutien nécessaire afin que vous puissiez exceller dans vos performances et trouver des solutions pendant le match lorsque vous êtes submergé par ce qui se passe et que vous ne parvenez parfois plus à réfléchir clairement. C’est pourquoi vous vous tournez vers votre équipe pour lui demander des conseils et son avis, qui peuvent être très utiles. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 17:07