À l’image de son premier match face à Pedro Martinez, Novak Djokovic s’est montré impec­cable face à l’Italien, Francesco Maestrelli, ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–2, 6–2).

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le Serbe, désor­mais entraîné par le Bosnien, Boris Bosnjakovic, a été inter­rogé sur l’uti­lité d’avoir en entraî­neur lors­qu’on a autant d’ex­pé­rience et remporté 24 Grands Chelems, le tout à bientôt 39 ans.

Et sa réponse a le mérite d’être très intéressante.

« Je pense qu’il faut toujours avoir au moins une paire d’yeux sur le court, voire deux ou trois paires, qui connaissent le tennis, qui ont des exper­tises diffé­rentes et qui ont des angles de vue diffé­rents sur votre jeu et celui de votre adver­saire. Je connais évidem­ment très bien le tennis. Très souvent, en parti­cu­lier pendant les semaines de compé­ti­tion, lorsque vous êtes stressé, les émotions ne sont pas aussi, dirons‐nous, maîtri­sées qu’elles le sont norma­le­ment pendant une semaine sans compé­ti­tion, et vous devez alors gérer bien plus que votre tennis et la façon dont vous frappez votre coup droit. Je pense que le thème du coaching contribue non seule­ment à l’ obser­va­tion depuis le bord du court de la façon dont vous bougez, dont vous jouez, des aspects tech­niques, biomé­ca­niques, mais aussi de ce que vous ressentez, en vous aidant en quelque sorte à gérer vos émotions au quoti­dien. Cela va au‐delà du tennis, de l’exé­cu­tion des coups de tennis. Il y a d’autres éléments qui entrent en ligne de compte car vous êtes un athlète indi­vi­duel. Il n’y a pas de rempla­çant. Personne ne peut vous remplacer si vous passez une mauvaise journée. Vous devez simple­ment gérer toutes ces émotions et tout ce qui vous arrive au cours d’une journée où vous ne vous sentez peut‐être pas au mieux de votre forme, mais vous devez quand même trouver un moyen. Je pense que l’équipe d’en­traî­neurs, l’équipe de physio­thé­ra­peutes et l’équipe de prépa­ra­tion physique sont là pour vous apporter le soutien néces­saire afin que vous puis­siez exceller dans vos perfor­mances et trouver des solu­tions pendant le match lorsque vous êtes submergé par ce qui se passe et que vous ne parvenez parfois plus à réflé­chir clai­re­ment. C’est pour­quoi vous vous tournez vers votre équipe pour lui demander des conseils et son avis, qui peuvent être très utiles. »