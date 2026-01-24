Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario simi­laire, et abso­lu­ment cauche­mar­desque, ce samedi lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

Interrogé sur ce geste confé­rence de presse après sa victoire en trois sets, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a présenté ses excuses.

« Je me suis excusé pour cela. Ce n’était pas néces­saire et c’était dans le feu de l’ac­tion. Oui, j’ai eu de la chance et je suis désolé d’avoir causé une quel­conque inquié­tude à la ramas­seuse de balles ou à qui que ce soit d’autre », a déclaré le Serbe de 38 ans, apparu parti­cu­liè­re­ment nerveux sur le court ce samedi.

Néanmoins qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affron­tera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier.