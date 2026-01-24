AccueilOpen d'AustralieNovak Djokovic, qui a frôlé la disqualification : "J'ai eu de la...
Novak Djokovic, qui a frôlé la disqua­li­fi­ca­tion : « J’ai eu de la chance et je suis désolé. Ce n’était pas nécessaire… »

Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqua­lifié pour avoir envoyé invo­lon­tai­re­ment une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario simi­laire, et abso­lu­ment cauche­mar­desque, ce samedi lors du troi­sième tour de l’Open d’Australie.

Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adver­saire certes diminué mais toujours accro­cheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramas­seuse de balles.

Interrogé sur ce geste confé­rence de presse après sa victoire en trois sets, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a présenté ses excuses. 

« Je me suis excusé pour cela. Ce n’était pas néces­saire et c’était dans le feu de l’ac­tion. Oui, j’ai eu de la chance et je suis désolé d’avoir causé une quel­conque inquié­tude à la ramas­seuse de balles ou à qui que ce soit d’autre », a déclaré le Serbe de 38 ans, apparu parti­cu­liè­re­ment nerveux sur le court ce samedi.

Néanmoins qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affron­tera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 14:47

