Cinq ans et demi après le fameux épisode de l’US Open, où il avait été disqualifié pour avoir envoyé involontairement une balle dans la gorge d’une juge de ligne, Novak Djokovic a bien failli vivre un scénario similaire, et absolument cauchemardesque, ce samedi lors du troisième tour de l’Open d’Australie.
Alors qu’il menait d’un set et d’un break dans la deuxième manche, face à un adversaire certes diminué mais toujours accrocheur, le Serbe a perdu son sang‐froid. Sur une balle trop longue de Botic Van de Zandschulp, Djokovic a lâché un coup de raquette rageur dans la balle, manquant de peu de toucher une ramasseuse de balles.
Interrogé sur ce geste conférence de presse après sa victoire en trois sets, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a présenté ses excuses.
« Je me suis excusé pour cela. Ce n’était pas nécessaire et c’était dans le feu de l’action. Oui, j’ai eu de la chance et je suis désolé d’avoir causé une quelconque inquiétude à la ramasseuse de balles ou à qui que ce soit d’autre », a déclaré le Serbe de 38 ans, apparu particulièrement nerveux sur le court ce samedi.
Néanmoins qualifié en deuxième semaine et toujours en quête d’un 25e titre majeur, Djokovic affrontera Jakub Mensik lundi en huitièmes de finale. Il s’était incliné face au jeune tchèque (17e mondial) en finale du Masters 1000 de Miami en avril dernier.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 14:47