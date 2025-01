Novak Djokovic n’ou­blie rien et ne manque pas de le faire savoir lors­qu’il juge cela utile.

Alors qu’il était inter­viewé par Eurosport à l’issue de sa victoire face à Tomas Machac, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, le joueur serbe a pris de court le présen­ta­teur en inter­pel­lant direc­te­ment Tim Henman, présent sur plateau.

« Écoutez, j’ai vu ce que Tim a dit à propos de Murray et moi il y a quelques temps. Il avait vrai­ment hâte de me voir crier sur Andy pendant les matchs. Cela pour­rait arriver, mais j’es­père que ce ne sera pas le cas, parce qu’il va lui‐aussi me crier dessus et ensuite, qui sait ce qui va se passer ? »

Pour rappel, le Britannique et ancien 4e joueur mondial avait déclaré le mois dernier qu’il voulait voir Novak Djokovic lutter lors des premiers tours pour que la tension monte avec Andy Murray, son nouvel entraîneur.