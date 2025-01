Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Novak Djokovic a été inter­rogé sur les propos de Carlos Alcaraz concer­nant sa gêne physique inter­venue à la fin du premier set.

Alors que l’Espagnol ne savait pas trop quoi faire d’un point de vue tactique face à l’at­ti­tude du Serbe, ce dernier a expliqué qu’il compre­nait parfai­te­ment sa position.

« Je suis désolé pour lui. Je comprends que ce ne soit pas agréable de jouer contre quel­qu’un dont on ne sait pas s’il va aban­donner ou non. Est‐ce qu’il bouge ? Est‐ce qu’il court ? Que se passe‐t‐il ? J’ai senti qu’il me regar­dait plus qu’il ne se regar­dait lui‐même. J’essayais juste d’ob­server ce qui se passait dans mon corps et en même temps de me concen­trer sur chaque point de chaque jeu et d’es­sayer de conserver mon service et de lui mettre la pres­sion. C’est ce qui s’est passé. Je me suis mis dans une posi­tion où je pouvais éven­tuel­le­ment faire le break. J’ai brisé son service à 5–4 (dans le deuxième set). C’était suffi­sant pour remporter le set. Ensuite, il a commencé à jouer avec un peu plus d’hé­si­ta­tion depuis le fond du court. Il manquait un peu plus de balles. J’ai commencé à jouer plus libre­ment. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais j’es­père que tout ira pour le mieux. »