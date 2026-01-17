Alors que l’in­ter­rup­tion de l’une de ses séances d’en­traî­ne­ment a beau­coup fait parler ces derniers jours à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a tenu à mettre les choses au clair dans des propos relayés par le média serbe Sportklub avant le début du tournoi.

« Je n’ai ni l’envie, ni le temps, ni l’énergie de passer en revue chaque titre, chaque vidéo, ni tout ce qui sort. Quand je suis arrivée ici par exemple, j’ai lu su internet que Miljan (son physio, ndlr) était venu me masser la nuque et que mon entraî­ne­ment n’au­rait duré que 12 minutes. Personne ne mentionne qu’on s’était entraînés deux heures avant, puis qu’on est retourné à la salle de sport après. Les gens en ont fait toute une histoire, et c’est comme ça que tout a commencé. Au lieu de construire un récit sain et constructif sur moi, ils ont choisi cette voie, et pour­quoi ? On pour­rait en parler jusqu’à demain ! »