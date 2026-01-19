AccueilOpen d'AustralieNovak Djokovic sur Alcaraz, qui a copié son service : "Dès que...
Open d'Australie

Novak Djokovic sur Alcaraz, qui a copié son service : « Dès que j’ai vu ça, j’ai envoyé un message à Carlos pour lui dire : ‘Tu sais, nous devons parler des droits d’au­teur’. Puis, quand je l’ai vu ici, je lui ai dit que nous devions parler du pour­cen­tage de ses gains »

Thomas S
Par Thomas S

Si Carlos Alcaraz a expliqué, non sans une certaine gêne, qu’il n’avait pas copié sur Novak Djokovic pour déve­lopper son nouveau service, malgré des images pour­tant très parlantes, ce dernier a juste­ment été inter­rogé à ce sujet lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire expé­di­tive au premier tour de l’Open d’Australie.

Très taquin avec son collègue espa­gnol, le Serbe a répondu avec beau­coup d’humour. 

« Dès que je l’ai vu, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit : « Tu sais, nous devons parler des droits d’au­teur. » Puis, quand je l’ai vu ici, je lui ai dit que nous devions parler du pour­cen­tage de ses gains. Je m’at­tends à ce que chaque ace soit un hommage à moi. Chaque ace qu’il réalise ici. Voyons s’il va respecter cet accord (sourire). »

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 18:08

