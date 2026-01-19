Si Carlos Alcaraz a expliqué, non sans une certaine gêne, qu’il n’avait pas copié sur Novak Djokovic pour développer son nouveau service, malgré des images pourtant très parlantes, ce dernier a justement été interrogé à ce sujet lors de son passage en conférence de presse après sa victoire expéditive au premier tour de l’Open d’Australie.
Très taquin avec son collègue espagnol, le Serbe a répondu avec beaucoup d’humour.
« Dès que je l’ai vu, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit : « Tu sais, nous devons parler des droits d’auteur. » Puis, quand je l’ai vu ici, je lui ai dit que nous devions parler du pourcentage de ses gains. Je m’attends à ce que chaque ace soit un hommage à moi. Chaque ace qu’il réalise ici. Voyons s’il va respecter cet accord (sourire). »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 18:08