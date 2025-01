S’il repart évidem­ment déçu de Melbourne suite à son abandon ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alexander Zverev, Novak Djokovic peut en revanche être plei­ne­ment satis­fait de son début de colla­bo­ra­tion avec son nouvel entraî­neur, Andy Murray.

Interrogé sur la suite de cette entente en confé­rence de presse d’après match, le Serbe a déclaré qu’il devait d’abord en parler avec l’intéressé.

« Je ne sais pas si nous allons conti­nuer. Vous savez, nous étions tous les deux déçus de ce qui venait de se passer, donc nous n’avons pas parlé de l’avenir. Nous venons tout juste de quitter le terrain. Je vais certai­ne­ment discuter avec Andy et le remer­cier d’être ici avec moi. Vous savez, je lui donnerai mon avis, qui est bien sûr positif, et je verrai ce qu’il ressent avant de passer à l’étape suivante. Nous sommes encore très nerveux et déçus, il est donc diffi­cile de tourner la page et de commencer à parler des prochaines étapes. Vous savez, je pense que nous avons tous les deux besoin de nous calmer un peu et ensuite nous aurons une discussion. »