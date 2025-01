Opposé ce dimanche au Tchèque Jiri Lehecka, 29e joueur mondial, pour une place en quarts de finale de l’Open d’Australie (à partir de 9 heures du matin), Novak Djokovic a été inter­rogé sur le profil de son adver­saire, qui reste sur huit victoires consécutives.

« Lehecka a remporté Brisbane et il est en très bonne forme, rempor­tant confor­ta­ble­ment ses trois premiers tours ici. C’est un autre joueur tchèque que je vais affronter et je pense qu’il présente quelques simi­li­tudes avec Machac (son adver­saire au 3e tour, ndlr). Les revers de l’école de tennis tchèque sont formi­dables. Des revers telle­ment solides. Lehecka est l’un des joueurs les plus en forme du circuit, et je pense que son service est sous‐estimé. C’est une arme redou­table. Il gagne beau­coup de points gratuits avec sa première balle. Plus tu gagnes de matchs, plus tu as confiance en toi, donc je suis sûr que ce genre de match arrive au bon moment pour lui. Je suis sûr qu’il pense pouvoir me battre. Ce sera un gros match, j’ai hâte d’y être. »