Novak Djokovic ne s’en cache pas, il ne serait certainement pas qualifié en demi‐finales de l’Open d’Australie si Lorenzo Musetti n’avait pas été blessé et contraint à l’abandon alors que le score était de deux sets à zéro pour l’Italien.
Cependant, lors de son passage en conférence de presse d’après match, le Serbe, sans minimiser la performance de son adversaire, a estimé que son niveau de jeu n’était pas du tout au rendez‐vous, alors qu’il avait été plutôt convaincant depuis le début de la quinzaine.
Une manière de dire qu’il pourra difficilement moins bien jouer à l’occasion des demi‐finales, où il retrouvera un certain Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq derniers duels.
« Eh bien, je ne veux pas minimiser la diversité et la qualité du jeu dont Musetti a fait preuve aujourd’hui. C’était formidable, c’est certain. Mais je pense que je n’ai pas été à la hauteur du niveau que j’ai montré tout au long de ce tournoi jusqu’à aujourd’hui. Donc, oui, je dois mieux jouer. Il n’y a aucun doute là‐dessus. Je sais que si je me sens bien, que mon corps tient le coup et que je joue bien, alors j’ai toujours une chance. C’est la demi‐finale d’un Grand Chelem, donc en termes de confiance et de motivation, bien sûr, je suis toujours là. Il le faut. Sinon, à quoi bon participer ? J’ai vécu cette situation de nombreuses fois au cours de ma carrière, et évidemment quatre fois l’année dernière. Je suis heureux de réitérer mon meilleur résultat en Grand Chelem de l’année dernière, qui est d’atteindre les demi‐finales. Je sais que cela ne va faire que devenir plus difficile à partir de maintenant, mais je dois m’y préparer. Je ne peux pas prédire si je vais bien jouer ou non, mais je vais certainement donner le meilleur de moi‐même. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 19:54