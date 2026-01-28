Novak Djokovic ne s’en cache pas, il ne serait certai­ne­ment pas qualifié en demi‐finales de l’Open d’Australie si Lorenzo Musetti n’avait pas été blessé et contraint à l’abandon alors que le score était de deux sets à zéro pour l’Italien.

Cependant, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, le Serbe, sans mini­miser la perfor­mance de son adver­saire, a estimé que son niveau de jeu n’était pas du tout au rendez‐vous, alors qu’il avait été plutôt convain­cant depuis le début de la quinzaine.

Une manière de dire qu’il pourra diffi­ci­le­ment moins bien jouer à l’oc­ca­sion des demi‐finales, où il retrou­vera un certain Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq derniers duels.

« Eh bien, je ne veux pas mini­miser la diver­sité et la qualité du jeu dont Musetti a fait preuve aujourd’hui. C’était formi­dable, c’est certain. Mais je pense que je n’ai pas été à la hauteur du niveau que j’ai montré tout au long de ce tournoi jusqu’à aujourd’hui. Donc, oui, je dois mieux jouer. Il n’y a aucun doute là‐dessus. Je sais que si je me sens bien, que mon corps tient le coup et que je joue bien, alors j’ai toujours une chance. C’est la demi‐finale d’un Grand Chelem, donc en termes de confiance et de moti­va­tion, bien sûr, je suis toujours là. Il le faut. Sinon, à quoi bon parti­ciper ? J’ai vécu cette situa­tion de nombreuses fois au cours de ma carrière, et évidem­ment quatre fois l’année dernière. Je suis heureux de réitérer mon meilleur résultat en Grand Chelem de l’année dernière, qui est d’at­teindre les demi‐finales. Je sais que cela ne va faire que devenir plus diffi­cile à partir de main­te­nant, mais je dois m’y préparer. Je ne peux pas prédire si je vais bien jouer ou non, mais je vais certai­ne­ment donner le meilleur de moi‐même. »