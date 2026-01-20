Souvent présenté comme un possible 3ème homme, l’Américain Ben Shelton a fait du Shelton face à à Ugo Humbert qui avait pourtant bien commencé sa saison en atteignant la finale à Auckland.
I don’t think anyone was more hard done by the draw than Ben Shelton. Defending SF points and getting Ugo Humbert in form.— Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) January 20, 2026
Massive win and a look on match point of the trait that makes him most special. Zero fear in his body. pic.twitter.com/l1AiFE9BXL
Evidemment le tirage au sort n’avait pas épargné le Mosellan. Battu en trois manches (3−6, 6–7, 6–7), Ugo est donc déjà dehors. Il aura maintenant un peu de temps pour préparer la saison indoor où son jeu est souvent efficace. Avec la défaite de Mpetshi en 5 manches face à Baez qui est l’homme en forme du moment, il est donc logique de parler de nuit noire pour les Bleus.
Baez defeats Mpetshi Perricard in 5 and this is one of the ‘photos’ of the week for obvious reasons.— José Morgado (@josemorgado) January 20, 2026
Tennis is for everybody. pic.twitter.com/BC355L3S04
La seule bonne nouvelle c’est la victoire de Gracheva.
On aura au moins deux bleues au deuxième tour. Par les temps qui courent c’est une bonne nouvelle.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 07:22