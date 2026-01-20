Souvent présenté comme un possible 3ème homme, l’Américain Ben Shelton a fait du Shelton face à à Ugo Humbert qui avait pour­tant bien commencé sa saison en attei­gnant la finale à Auckland.

I don’t think anyone was more hard done by the draw than Ben Shelton. Defending SF points and getting Ugo Humbert in form.



Massive win and a look on match point of the trait that makes him most special. Zero fear in his body. pic.twitter.com/l1AiFE9BXL — Gill Gross 🌆 (@Gill_Gross) January 20, 2026

Evidemment le tirage au sort n’avait pas épargné le Mosellan. Battu en trois manches (3−6, 6–7, 6–7), Ugo est donc déjà dehors. Il aura main­te­nant un peu de temps pour préparer la saison indoor où son jeu est souvent effi­cace. Avec la défaite de Mpetshi en 5 manches face à Baez qui est l’homme en forme du moment, il est donc logique de parler de nuit noire pour les Bleus.

Baez defeats Mpetshi Perricard in 5 and this is one of the ‘photos’ of the week for obvious reasons.



Tennis is for every­body. pic.twitter.com/BC355L3S04 — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2026

La seule bonne nouvelle c’est la victoire de Gracheva.

On aura au moins deux bleues au deuxième tour. Par les temps qui courent c’est une bonne nouvelle.