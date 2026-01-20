AccueilOpen d'AustralieNuit noire pour les Bleus !
Souvent présenté comme un possible 3ème homme, l’Américain Ben Shelton a fait du Shelton face à à Ugo Humbert qui avait pour­tant bien commencé sa saison en attei­gnant la finale à Auckland. 

Evidemment le tirage au sort n’avait pas épargné le Mosellan. Battu en trois manches (3−6, 6–7, 6–7), Ugo est donc déjà dehors. Il aura main­te­nant un peu de temps pour préparer la saison indoor où son jeu est souvent effi­cace. Avec la défaite de Mpetshi en 5 manches face à Baez qui est l’homme en forme du moment, il est donc logique de parler de nuit noire pour les Bleus. 

La seule bonne nouvelle c’est la victoire de Gracheva.

On aura au moins deux bleues au deuxième tour. Par les temps qui courent c’est une bonne nouvelle.

