Trois jours après le 10e sacre de Novak Djokovic à l’Open d’Australie, sa bles­sure à la jambe gauche continue de faire beau­coup parler.

Après avoir déclaré qu’il allait fournir des preuves face à des médias parfois scep­tiques, le Serbe a reçu ce mercredi le soutien de Craig Tiley, le direc­teur de l’Open d’Australie, qui a carré­ment dévoilé à la presse les détails de cette fameuse bles­sure.

Dans la foulée, nos confrères de L’Équipe sont allés inter­roger Olivier Rouillon, ancien médecin de la Fédération fran­çaise de golf et du Racing 92, afin d’en savoir plus. Et visi­ble­ment, ce médecin du sport ne croit pas vrai­ment à la thèse d’une victoire finale sur un tournoi du Grand Chelem avec une déchi­rure muscu­laire signi­fi­ca­tive, comme l’a révélé Craig Tiley ce mercredi.

« Peut‐être qu’il n’a pas vrai­ment de déchi­rure, juste quelques petites fibres qui se sont décol­lées de l’en­ve­loppe du muscle, une petite lésion de grade 1. Avec des antal­giques et un certain nombre de tech­niques de physio­thé­rapie et kiné­si­thé­rapie, ils ont réussi à faire baisser la douleur. S’il avait une déchi­rure impor­tante, ne plus avoir mal au bout de deux, trois jours, malgré les tech­niques « mira­cu­leuses » dont vous m’avez parlé, ça semble peu probable. Vous pouvez avoir un ischio qui couine avec une lésion minime. »