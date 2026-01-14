L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi One Point Slam. Cette « compétition » s’est jouée à guichets fermés et il a déjà convaincue les fans mais aussi les partcipants.
Amanda Anisimova knocks Daniil Medvedev out of the 1 Point Slam— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026
Daniil was praying for an error lol
Her reaction 😭😭😭😭
pic.twitter.com/MejimYqQEZ
Comme l’explique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fasse soit belle.
Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 11:55