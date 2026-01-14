AccueilOpen d'AustralieOne Point Slam, le concept en un point qui tue et qui...
Open d'Australie

One Point Slam, le concept en un point qui tue et qui fait sold out

Jean Muller
Par Jean Muller

-

63
Screenshot

L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi One Point Slam. Cette « compé­ti­tion » s’est jouée à guichets fermés et il a déjà convaincue les fans mais aussi les partcipants.

Comme l’ex­plique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fasse soit belle.

Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort »

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 11:55

Article précédent
Sabalenka la « joue » comme Sinner : « Il y a quelques années, j’ai enfin décou­vert le jeu au toucher. J’ai compris quelque chose et j’ai en quelque sorte changé mon style de jeu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.