L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi One Point Slam. Cette « compé­ti­tion » s’est jouée à guichets fermés et il a déjà convaincue les fans mais aussi les partcipants.

Amanda Anisimova knocks Daniil Medvedev out of the 1 Point Slam



Daniil was praying for an error lol



Her reac­tion 😭😭😭😭



pic.twitter.com/MejimYqQEZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026

Comme l’ex­plique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fasse soit belle.

Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort »