L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi, One Point Slam. Cette « compé­ti­tion » s’est jouée à guichets fermés et elle a déjà convaincu les fans mais aussi les participants.

Comme l’ex­plique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fête soit belle.

Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort ». 

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 11:55

