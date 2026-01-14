L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi, One Point Slam. Cette « compé­ti­tion » s’est jouée à guichets fermés et elle a déjà convaincu les fans mais aussi les participants.

Comme l’ex­plique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fête soit belle.

On peut le dire : l’Open d’Australie a pondu un concept de génie.



Le stress du match sur un point.

Des quali­fi­ca­tions pour les amateurs (qui jouent très bien).

Des entraî­neurs, des anciens joueurs qui peuvent se quali­fier.

Les stars qui jouent.

Les femmes qui peuvent battre les… — Tennis Legend (@TennisLegende) January 14, 2026

Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort ».