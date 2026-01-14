L’Open d’Australie a toujours innové, et ce jour avait lieu le tournoi, One Point Slam. Cette « compétition » s’est jouée à guichets fermés et elle a déjà convaincu les fans mais aussi les participants.
Comme l’explique nos confrères de Tennis Legend, tout est réuni pour que la fête soit belle.
On peut le dire : l’Open d’Australie a pondu un concept de génie.— Tennis Legend (@TennisLegende) January 14, 2026
Le stress du match sur un point.
Des qualifications pour les amateurs (qui jouent très bien).
Des entraîneurs, des anciens joueurs qui peuvent se qualifier.
Les stars qui jouent.
Les femmes qui peuvent battre les…
Après le double mixte à l’US Open, l’Open d’Australie a su se remettre en cause, on attend de voir ce que va proposer Roland‐Garros car pour Wimbledon c’est déjà « mort ».
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 11:55