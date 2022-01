Opposé au sud‐Africain Kevin Anderson ce lundi au premier tour de l’Open d’Australie, Reilly Opelka a remporté haut la main ce duel entre grands serveurs (6–4, 6–4, 7–6). Toujours bon client en confé­rence de presse, l’Américain est revenu sur une oppo­si­tion toujours parti­cu­lière entre deux joueurs possé­dant le même style de jeu et dispo­sant des mêmes armes.

« Il (Kevin Anderson, ndlr) n’a certai­ne­ment pas eu son meilleur jour. J’ai aussi mis beau­coup de retours à l’in­té­rieur. J’ai mieux servi que lui. Je pense qu’entre deux grands serveurs, celui qui sert le mieux gagne. L’autre se sent plus mal à l’aise et sous pres­sion. Isner a un excellent bilan contre d’autres grands serveurs comme Ivo ou moi, préci­sé­ment parce qu’il est le meilleur dans ce domaine, sans aucun doute. Il vous oblige à faire des erreurs qui ne sont pas normales. »