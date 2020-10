La Néerlandaise et 9e joueuse mondiale, Kiki Bertens, vient d’annoncer sur son compte Instagram qu’elle ne participerait pas à l’Open d’Australie en janvier 2021. Gênée au tendon d’Achille depuis un quelques temps, elle a décidé de se faire opérer et manquera donc plusieurs mois de compétition.

« Certains d’entre vous savent peut-être que je suis déjà blessé au tendon d’Achille depuis un certain temps. La seule possibilité pour moi de jouer à nouveau sans douleur et de tirer le maximum des entraînements et des matchs était de me faire opérer. C’est donc ce que j’ai fait aujourd’hui. Je vais rater le début de 2021, donc malheureusement je ne concourrai pas en Australie. Je ferai de mon mieux pour revenir plus fort aussi vite que possible. J’ai hâte de vous revoir bientôt en tournée ! », a écrit Bertens.