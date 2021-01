Novak Djokovic est bien arrivé sur le sol australien et plus précisément à Adélaïde, lieu de la bulle « VIP » regroupant les trois meilleurs joueurs mondiaux hommes et dames, plus Serena Williams. Initialement en désaccord avec cette deuxième bulle pour des soucis d’égalité, le numéro 1 mondial a probablement dû changer d’avis puisqu’il entrera bien en quarantaine à Adélaïde pendant deux semaines avant de participer à une exhibition de « stars » organisée à la fin du mois par le patron de l’Open d’Australie, Craig Tiley.

