Plus le temps passe, plus les tour­nois passent, et moins on se dit qu’au final Serena va par­ve­nir à rem­po­ter ce 24ème titre en Grand Chelem qui la pla­ce­rait au des­sus de tous, « mâles » com­pris. Si Serena a bien com­men­cé sa demi face à Naomi menant rapi­de­ment 2 à 0, elle a aus­si rapi­de­ment bais­sé pavillon en com­met­tant beau­coup trop de fautes directes (NDLR : 24 sur l’en­semble du duel). En face, sereine et de plus en plus agres­sive, Naomi dérou­lait pour l’emporter sans vrai­ment trem­bler en deux manches : 6–3, 6–4. Elle joue­ra same­di sa 5ème finale en Grand Chelem, pour le moment, la Japonaise ne fait pas dans le détail elle les a toutes remportées.