Rescapée en ayant sau­vé deux balles de match lors de son match face à Muguruza, Naomi Osaka va affron­ter la sur­pre­nante Su‐Wei Hsieh, 71ème à la WTA et qui est déjà la sur­prise du chef du tableau fémi­nin. Ce quart de finale sera donc 100% asia­tique puisque Hsieh repré­sente la répu­blique du Taipei.

Interrogée sur cette situa­tion, la joueuse japo­naise a sur­tout évo­qué alors celle qui a ouvert la voie, la joueuse chi­noise Li Na : « Il est clair que ce quart de finale a un carac­tère his­to­rique. Mais cela me fait sur­tout pen­ser à Li Na. Je me sou­viens tout d’elle, j’é­tais un fan. Quelques fois je relis ses inter­views et je me mets à rire. Li Na comme d’autres cham­pions ont mar­qué ma vie et je pense qu’a­voir des exemples vont per­met tou­jours de croire en vos rêves. Je sais que dans ma jeu­nesse, cela a été déterminant »