Naomi Osaka s’est impo­sée sans trem­bler face à la Taïwanaise Hsieh Su‐Wei 6–2 6–2 en quarts de finale de l’Open d’Australie. Son pre­mier ser­vice (92% de points gagnés der­rière sa pre­mière balle) a été un atout consi­dé­rable dans ce duel. La numé­ro 3 mon­diale a su haus­ser son niveau dans les moments impor­tants (3 balles de breaks sau­vées sur trois). En demi‐finales, elle affron­te­ra la vain­queure de Williams Halep, et poten­tiel­le­ment Ashleigh Barty en finale. En confé­rence de presse d’après match, la Japonaise vevient sur ce qui pour­rait être une finale de rêve :

« Je n’ai pas vu beau­coup de matchs d’Ashleigh ces jours‐ci parce que la plu­part du temps elle joue la nuit, quand j’en pro­fite pour dor­mir. D’après ce qu’elle m’a dit, elle est extrê­me­ment mince, à l’op­po­sé de moi (rires). J’avoue que j’ai man­gé plus que je n’au­rais dû pen­dant cette qua­ran­taine. J’ai vu ses scores et ils sont éton­nants, elle gagne confor­ta­ble­ment. Je ne serais pas sur­pris qu’elle atteigne la finale. Pour moi, elle est numé­ro un dans le monde, il serait même étrange de ne pas la voir en finale ». Barty devra avant tout se défaire de Muchova en quarts et la vain­queure de Brady Pegula en demi‐finales.