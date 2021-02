Naomi Osaka a écrit une nou­velle page de son his­toire per­son­nelle mais aus­si de celle du ten­nis en domi­nant Jennifer Brady (6–4, 6–3) pour s’ar­ro­ger à nou­veau l’Open d’Australie, le 4ème Grand Chelem de sa car­rière. Une per­for­mance majus­cule à seule­ment 23 ans. Et la Japonaise ne compte pas s’ar­rê­ter là. Cependant, ce n’est pas exac­te­ment la col­lec­tion de titres qui attire le plus l’ac­tuelle numé­ro 3 mon­diale… Interrogée en confé­rence de presse d’après‐match sur ce que serait le plus grand objec­tif de sa car­rière à terme, la cham­pionne a eu une réponse surprenante.

« Je pense que mon plus grand objec­tif – cela va paraître vrai­ment bizarre – mais ce serait de pou­voir jouer assez long­temps pour affron­ter une fille qui me dise que j’ai été sa joueuse favo­rite. Je pense que ce serait la chose la plus cool qui puisse m’ar­ri­ver. Je pense avoir déjà res­sen­ti ces sen­ti­ments en voyant mes joueuses pré­fé­rées. Malheureusement, je n’ai jamais pu affron­ter Li Na, mais c’est là la beau­té du sport. »