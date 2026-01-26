AccueilVidéosOstapenko vise son adversaire en pleine tête : "Attention à sa réaction...
Ostapenko vise son adver­saire en pleine tête : « Attention à sa réac­tion et à ses excuses »

Jelena Ostapenko n’a pas vrai­ment redoré son image avec ce geste.

Alignée en double aux côtés de la Taïwanaise Su‐Wei Hsieh, la joueuse lettone s’est fait remar­quer lors de leur huitième de finale face au duo Sofia Kenin – Laura Siegemund. Sur une volée puis­sante, la 24e joueuse mondiale a envoyé la balle direc­te­ment dans la tête de son adversaire.

La scène n’a pas manqué de faire réagir. « Attention à sa réac­tion et à ses ‘excuses’ « , a commenté le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, visi­ble­ment inter­loqué par l’attitude de la lauréate de Roland‐Garros 2017.

Un épisode de plus qui alimente la répu­ta­tion contrastée de Jelena Ostapenko, une fois encore peu exem­plaire en matière de fair‐play.

lundi 26 janvier 2026

