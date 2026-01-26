Jelena Ostapenko n’a pas vraiment redoré son image avec ce geste.
Alignée en double aux côtés de la Taïwanaise Su‐Wei Hsieh, la joueuse lettone s’est fait remarquer lors de leur huitième de finale face au duo Sofia Kenin – Laura Siegemund. Sur une volée puissante, la 24e joueuse mondiale a envoyé la balle directement dans la tête de son adversaire.
La scène n’a pas manqué de faire réagir. « Attention à sa réaction et à ses ‘excuses’ « , a commenté le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, visiblement interloqué par l’attitude de la lauréate de Roland‐Garros 2017.
Ostapenko le da un pelotazo tremendo en la cara a Siegemund.— José Morón (@jmgmoron) January 26, 2026
Ojo a la reacción de ella y a su “disculpa” 😳 pic.twitter.com/RkdkPCFWgF
Un épisode de plus qui alimente la réputation contrastée de Jelena Ostapenko, une fois encore peu exemplaire en matière de fair‐play.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 14:58