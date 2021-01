Classé 42e joueur mondial en double, Philipp Oswald fait partie des 72 joueurs qui ont écopé d’une quarantaine stricte de 14 jours suite à un cas de Covid détecté dans les avions. Interrogé par Tennisnet.com, l’Autrichien est revenu sur les conditions de la bulle de Melbourne tout en s’interrogeant sur celle d’Adélaïde réservée aux meilleurs joueurs du monde.

« C’est vraiment injuste si vous regardez objectivement. Mais c’est l’équilibre que Tennis Australia doit gérer. Ils voulaient plaire aux meilleurs joueurs pour qu’ils viennent même avec cette quarantaine. Je ne sais pas si tous les joueurs seraient montés dans l’avion s’ils avaient su que si l’un des 80 passagers avaient un cas positif, ils devraient être mis en quarantaine stricte. Je ne sais pas non plus si Nadal ou Djokovic seraient venus s’ils avaient eu le même hôtel que nous », a déclaré Oswald qui a pu discuter avec les autres joueurs pour connaître leur ressenti.

« Je ne suis pas à Adélaïde, bien sûr, mais je sais qu’il y a eu beaucoup d’échanges dans les discussions virtuelles des joueurs. Les conditions sont bien meilleures à Adélaïde. Premièrement, les joueurs ont été autorisés à emmener beaucoup plus de personnel avec eux. Medvedev et Zverev, par exemple, n’étaient autorisés à emmener que deux personnes avec eux, tandis que Thiem, Nadal et Djokovic sont venus chacun avec 10 personnes. Ils ont également une salle de sport dans leur hôtel. Ils n’ont donc pas à faire leurs exercices de fitness pendant la période de cinq heures. Il y a eu une énorme discussion et les autres joueurs étaient vraiment contrariés. » Ambiance…