Qualifié diffi­ci­le­ment pour le deuxième tour des quali­fi­ca­tions de l’Open d’Australie après une victoire ce mardi face au Brésilien et 210e mondial, Matheus Pucinelli de Almeida (6−4, 6–7(5), 7–5), Benoît Paire, dans les colonnes de L’Équipe, a reconnu que ce retour par la case qualif’ n’était pas forcé­ment simple à gérer.

« Ce n’est pas facile pour moi d’ar­river dans le vestiaire, de voir tous les mecs que je connais Rafa (Nadal), Stan (Wawrinka), Shapovalov qui s’en­traînent pour le tableau et moi je suis en train de jouer les qualifs… Mais il faut mettre son ego de côté et se dire que tous les matches sont durs à gagner. Je suis content, je m’en suis sorti et mon objectif ce n’est pas juste de passer le premier tour, c’est au moins me quali­fier pour retrouver le grand tableau. J’ai hâte d’avancer et surtout de gagner le plus de matches possibles. »