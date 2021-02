Benoit Paire s’est confié à Quentin Moynet de l’Equipe qui le connait bien. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Benoit n’a pas appré­cié ce qu’il s’est pas­sé ces der­nières semaines en Australie : « C’est bien beau leur tour­noi, mais pour moi, je trouve que c’est de la merde, et ce qui s’est pas­sé, c’est hon­teux. Après, mon niveau de jeu était bon, je trouve, mon atti­tude était bonne. J’espère que je ne me suis pas fait trop mal au coude. Mais sinon, dans l’en­semble, je suis très déçu de ce tour­noi. »

Plus loin dans l’in­ter­view, il en rajoute une couche : « Je ne com­prends pas que ce ne soit pas »fair » (juste) pour tout le monde. Donc une pré­pa­ra­tion tron­quée, des matches tron­qués. Pour moi, c’est scan­da­leux. Après, je suis très content de mon niveau, de ce que j’ai pu pro­duire aujourd’­hui. Mais ce tour­noi, fran­che­ment, je trouve que c’est vrai­ment de la merde. » Grande classe.