Celle‐ci, il fal­lait la faire. Alors qu’il ne reste plus qu’un seul match à dis­pu­ter dans cet Open d’Australie, le compte Twitter Jeu, Set et Maths a recen­sé le nombre de double‐fautes effec­tués par les joueurs depuis le début du tour­noi. Un clas­se­ment domi­né par nul autre que Benoît Paire et ses 23 « réalisations ».

Mais si le Français sera peut‐être dépas­sé ce dimanche par Novak Djokovic (qui en compte 21 avant sa finale face à Daniil Medvedev), nul doute que la per­for­mance du natif d’Avignon ne sera pas oubliée. Car alors que cha­cun des membres du « top 10 » ont dû dis­pu­ter plu­sieurs ren­contres pour en arri­ver là, Paire les devance en un seul petit match (en l’oc­cur­rence, sa défaite au 1er tour face à Gerasimov). Cocorico !