Benoit Paire fonc­tionne à l’affect.

En diffi­culté depuis le début de l’année 2022, battu deux fois et gêné par des douleurs dorsales, le Français a pour­tant montré un très beau visage ce mardi au 1er tour de l’Open d’Australie avec une victoire en cinq sets contre Thiago Monteiro. Et ses suppor­ters, venus en nombre le soutenir sur le court numéro 15, n’y sont vrai­ment pas pour rien.

« Honnêtement, c’était un bon match. Depuis le début de la saison, je me sens mal menta­le­ment, je me sens mal physi­que­ment, mais aujourd’hui c’était diffé­rent avec le public, avec tout le soutien que j’ai reçu du public. C’était quelque chose de fou.Je suis très content de gagner un match, le premier de l’année, donc c’est très impor­tant pour moi. Et, oui, c’était un match très serré. Je servais pour le match et il m’a debreaké, j’avais beau­coup de pres­sion. C’est très impor­tant pour moi de gagner celui‐ci et je suis très fier de moi », s’est réjoui l’Avignonnais, soulagé en confé­rence de presse.

Il affron­tera Grigor Dimitrov (28e mondial) au 2e tour jeudi.