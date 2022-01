Suite et fin ce samedi du troi­sième tour avec les parties basses de tableau où nos deux Tricolores, Benoît Paire et Alizé Cornet, vont tenter d’imiter leurs compa­triotes Gaël Monfils et Adrian Mannarino en rejoi­gnant les huitièmes de finale à Melbourne Park.

Programmé sur la Rod Laver Arena en troi­sième rota­tion, Benoît devra rééditer le même type de perfor­mance que face à Grgior Dimitrov au tour précé­dent pour venir à bout du 4e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas. Même si ce dernier a été opéré du coude il y a quelques semaines seule­ment, il semble néan­moins avoir tota­le­ment récu­péré. Un match forcé­ment passion­nant pour tous les fans de tennis.

De son côté, Alizé, en pleine confiance après avoir éliminé Garbine Muguruza, partira favo­rite de son match face à la Slovène Zidansek qu’on commence de plus en plus à retrouver sur des surfaces rapides.

À noter les retrou­vailles entre Daniil Medvedev et Botic Van De Zandschulp après leur duel de l’US Open et la rencontre explo­sive entre Andrey Rublev et Marin Cilic.

Retrouvez le programme complet de la journée de samedi ci‐dessous :

Tous les matchs sur tous les courts débutent à 1h, heure française.