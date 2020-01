Vainqueur en cinq manches de l’Allemand Cedrik-Marcel Stebe, Benoit Paire a du lutter pour s’imposer d’autant qu’il était gêné physiquement. Maintenant un nouveau gros combat l’attend face à un certain Marin Cilic qui vient de sortir facilement Corentin Moutet. L’Avignonnais estime pouvoir l’embêter : « Marin n’est pas tête de série alors qu’il a le niveau de jeu pour être dans les dix. Je m’attends donc à un match dur. Mais je sais aussi qu’à chaque fois que l’on s’est joué cela a fait des duels intéressants. Je l’ai déjà battu, c’est important. Je vais me concentrer sur mon jeu. Je vais essayer de bien récupérer mais je pense que j’ai le niveau de jeu en ce moment pour l’accrocher et peut-être prendre le dessus. En tout cas, je vais tout faire pour y parvenir. »