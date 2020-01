Après sa défaite frustrante au super tie-break du cinquième set face à Marin Cilic après avoir mené deux manches à une, Benoit Paire s’est lâché en conférence de presse comme le rapporte le journal L’Equipe. L’Avignonnais a taclé le public croate du court 3 où l’ambiance était électrique : « Le public croate n’a pas forcément été très bon. Ils mettent de l’ambiance mais je ne les trouve pas fair-play. Il est dans l’excès. Ils ont leur truc de natation sur leurs oreilles alors je ne sais pas si c’est qu’ils n’entendent pas les annonces, mais ils n’ont pas à faire ça. La prochaine fois, ils resteront dans leur piscine. »

« Boire des cocktails, c’est ce que j’aime »

Le fantasque joueur tricolore a ensuite confié son programme pour les prochains jours. Encore une fois, il a envoyé une punchline à son image : « J’ai un pote qui va aux Philippines, peut-être que je vais faire ça pendant une semaine, me détendre, me mettre à la plage ou au bord d’une piscine, boire des cocktails, c’est ce que j’aime. Juste poser ma raquette parce que je ne peux plus la voir. » Une déclaration qui fera certainement sourire Marion Bartoli.