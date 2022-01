Benoît Paire est vrai­ment un joueur à part.

Retombé dans une petite dépres­sion tennis­tique début 2022 avec deux défaites dont une sanglante contre Thanasi Kokkinakis, l’Avignonnais a eu un déclic au 1er tour de l’Open d’Australie contre Thiago Monteiro. Et comme souvent, il est venu de ses suppor­ters, en nombre pour le soutenir. Il n’en fallait pas plus pour engager une dyna­mique posi­tive, plus que confirmée ce jeudi.

Gonflé à bloc, Paire a réalisé la partie idéale pour écarter Grigor Dimitrov, tête de série numéro 26 et toujours perfor­mant à Melbourne : 6–4, 6–4, 6–7(4), 7–6(2), en 3h22.

Calme, concentré, entre­pre­nant, le Français a réuni tous les ingré­dients pour l’emporter dans un match décousu. Il n’a pas craqué menta­le­ment lorsque le Bulgare l’a emmené dans un quatrième set.

Il n’a même pas eu besoin de jouer son meilleur tennis face à un Grigor Dimitrov pas dans son assiette. Paire a réussi à l’emporter avec 51% de première balle et 53% de points remportés derrière sa seconde, c’est dire.

Benoît Paire a fait preuve de séré­nité et a été tout simple­ment plus constant son adver­saire, à l’image du dernier tie‐break géré à la perfection.

Au prochain tour, il tentera de créer l’ex­ploit contre Stefanos Tsitsipas.