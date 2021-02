Mais que c’est bon ! Des mois et des mois qu’on atten­dait ce genre d’am­biance. Ugo Humbert et Nick Kyrgios se livrent une grosse bagarre dans une atmo­sphère élec­trique. La Hisense Arena se lève à chaque point de l’Australien, reve­nu à deux sets par­tout après avoir sau­vé deux balles de match. « Voilà le ten­nis qu’on aime!! J’adore!!!!! », a twee­té Benoit Paire. On le com­prend totalement…