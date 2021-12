Novak Djokovic en Australie, la porte s’en­trouvre enfin.

Martin Pakula, ministre des Sports de l’État du Victoria, lâche dans les colonnes de The Age un énorme indice sur une probable parti­ci­pa­tion du numéro 1 mondial à l’Open d’Australie.

Si aucun trai­te­ment de faveur ne sera accordé à Nole, les joueurs non vaccinés pour­ront plaider leur cause devant un comité qui déci­dera si oui ou non ils peuvent prendre part au premier Grand Chelem de l’année.

« Si Djokovic choisit de ne pas se faire vacciner et n’est pas accepté par le comité d’ex­perts, il ne jouera pas l’Open d’Australie. Pour entrer dans le tournoi tournoi, il doit avoir une bonne excuse pour expli­quer la raison de sa non‐vaccination. Si les gens pensent que nous avons fait cela pour essayer de donner une chance à Djokovic de jouer le tournoi, ils se trompent. Tous ceux qui parti­cipent doivent être vaccinés ou avoir une avoir une raison valable de ne pas l’être. Ce n’est pas à moi, ni au Premier ministre ou à tout autre homme poli­tique de déter­miner s’il peut ou non jouer le tournoi. Cela sera évalué par un comité d’ex­perts », a expliqué le ministre des Sports du Victoria.

La fin du suspens approche, et la tendance est désor­mais plutôt positive.