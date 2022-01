Certaines langues se délient depuis le dénoue­ment de l’af­faire Djokovic en Australie. Après la tribune osée de Toni Nadal, c’est au tour de l’Italien Sergio Palmieri, actuel direc­teur du Masters 1000 de Rome, d’at­ta­quer person­nel­le­ment le numéro 1 mondial sur les ondes de la radio Anch’io Sport. La classe à l’italienne…

« Novak Djokovic est un person­nage contro­versé qui prend des posi­tions et se met en danger. Le fait qu’il ne soit pas un exemple pour les jeunes qui abordent ce sport est abso­lu­ment vrai, il n’a pas atteint Federer et Nadal dans ce domaine. J’ai une rela­tion de longue date avec Novak. Il a une très forte person­na­lité, je lui aurais conseillé de ne pas regarder l’im­mé­diat, mais son avenir. Il surmon­tera aussi cet obstacle. Sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Rome (8–15 mai) dépend de lui, s’il s’ins­crit, nous respec­te­rons les règles. Si le joueur arrive en règle, nous n’au­rons aucun problème et aucune raison de ne pas l’accepter. »